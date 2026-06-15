В Воронеже заволокло дымом площадь Заставы

Фото с места Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Облака дыма наполнили площадь Заставы в Воронеже вечером 15 июня, сообщили читатели «КП». По словам очевидцев, видимость в районе сложного городского перекрестка стала минимальной. Кроме того, по улице распространился резкий запах сгоревшего мяса, говорят воронежцы.

Задымление, впрочем, было непродолжительным, и вскоре смог рассеялся. Наши читатели предположили, что на кухне местного ресторана что-то сгорело. Скорее всего, ЧП быстро ликвидировали силами персонала.

Позже в ГУ МЧС по области подтвердили версию читателей. Источником дыма стала труба мангала соседнего ресторана.

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