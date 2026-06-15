По требованию прокуратуры в Воронежской области заменили опасное покрытие на спортплощадке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Прокуратура Россошанского района Воронежской области выявила нарушения в содержании детских игровых и спортивных площадок в районном центре. В частности, на спортивной площадке парка «Студенческий» состояние ударопоглощающего покрытия создавало угрозу жизни и здоровья тренирующихся на поле детей.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием отремонтировать площадку. Суд поддержал требования прокурора. Нарушения уже устранили, покрытие заменили на новое.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.