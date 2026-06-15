Владельца воронежской Инвестиционной палаты подозревают в мошенничестве на 7 миллиардов

В Воронеже ООО «Инвестиционная палата» заподозрили в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ФСБ России. По данным издания, речь идет об ущербе в 7 млрд рублей.

Силовики заявили о пресечении деятельности руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и лиц, которых следствие считает их сообщниками. Следствие считает, что участники схемы получили права на акции российских публичных компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых площадках в форме депозитарных расписок. После этого фигуранты организовали обмен американских депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

У силового ведомства есть основания считать, что в схеме применялись поддельные документы. В ФСБ подозревают сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Троих подозреваемых заключили под стражу.