Безработный воронежец угнал ВАЗ, воспользовавшись открытой дверью

29-летний воронежец сообщил в полицию об угоне автомобиля «ВАЗ -21099», который оставил у дома по улице 9 Января после работы. Машина была на сигнализации, но это не помешало злоумышленнику похитить ее.

Проведя расследование, оперативники установили, что к угону причастен безработный 25-летний местный житель, ранее судимый за похожие преступления.

Доставленный в полицию подозреваемый рассказал, что заметил на улице машину и обнаружил у нее незапертой заднюю дверь. Проникнув в салон, мужчина нашел в бардачке документы и второй комплект ключей. Эти «удачные» обстоятельства побудили рецидивиста угнать авто.

По факту угона полицейские возбудили уголовное дело. Фигурант задержан.