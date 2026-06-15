Восемь лет колонии грозит нововоронежцу за избиение посетителя бара

Фото из архива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре прошлого года между посетителями бара, расположенного на проспекте Революции, произошла сора. Мужчины сначала ругались, а потом пустили в ход кулаки. Во время драки ударом по голове один повалил другого на землю. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.

При поступлении в больницу у 44-летнему пострадавшему диагностировали тяжкий вред здоровью. Полицейские начали поиски второго участника конфликта. Им оказался 27-летний житель города Нововоронеж, ранее не судимый.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За подобное преступление фигурант может лишиться свободы на срок до восьми лет.