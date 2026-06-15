В Воронеже через 4 года задержали грабителя

Четыре года назад, в декабре 2021-го, на улице Плехановской в Воронеже к 44-летнему нововоронежцу подошел незнакомец. Он попросил разрешения позвонить, а когда получил в руки телефон, то быстро скрылся с ним.

Владелец похищенного мобильника стоимостью 4 тысячи рублей обратился в полицию, но преступника оперативно не нашли.

Подозреваемого удалось задержать только сейчас. Им оказался 48-летний житель Рамонского района, ранее судимый за аналогичные преступления.

В полиции мужчина рассказал, что продолжительное время переезжал из региона в регион в поисках заработка. А недавно вернулся в Воронежскую область.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.