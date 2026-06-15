Воронежцы купили 7 тонн книг на ярмарке Платоновфеста

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Воронежцы приобрели семь тонн книг на ярмарке Платоновского фестиваля-2026. Об итогах трехдневного события, которое прошло с 12 по 14 июня на Советской площади, сообщила 15 июня дирекция форума искусств.

Изначально на ярмарку привезли около восьми тонн книжек: классику, современную прозу и поэзию, научно-популярные издания, фантастику, альбомы художников, книги по психологии, философии, социологии, а также детскую литературу. В Воронеж приехали несколько десятков издательств со всей страны.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о бесплатной выставке ректора Суриковского института, на которой показывают десятки женских образов