Житель Воронежской области хранил дома боевые патроны

Фото ГУ МВД по области

Сотрудники уголовного ОМВД России по Нижнедевицкому району Воронежской области узнали, что 51-летний местный житель незаконно хранит у себя дома боеприпасы.

Полицейские провели в доме на улице Солнечная поселка Нижнедевицк обыск и обнаружили в спальне, в нижней части трельяжа, два пакета с предметами. В одном было 487 штук, в другом — 491 штука, общее количество составило 978 патронов. Найденные боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это боевые (военные) патроны центрального боя калибра 5,45×39 мм с обыкновенными пулями в количестве 978 штук, предназначенными для выстрела из боевого нарезного оружия и пригодными для стрельбы.

Владельца задержали. В отделе полиции мужчина признался, что приобрёл патроны около 15 лет назад на рынке в городе Воронеже и хранил без цели сбыта до момента их обнаружения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение боеприпасов. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.