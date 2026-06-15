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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:04

Житель Воронежской области хранил дома боевые патроны

В частном доме в воронежском селе обнаружили почти 1000 боевых патронов
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Сотрудники уголовного ОМВД России по Нижнедевицкому району Воронежской области узнали, что 51-летний местный житель незаконно хранит у себя дома боеприпасы.

Полицейские провели в доме на улице Солнечная поселка Нижнедевицк обыск и обнаружили в спальне, в нижней части трельяжа, два пакета с предметами. В одном было 487 штук, в другом — 491 штука, общее количество составило 978 патронов. Найденные боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это боевые (военные) патроны центрального боя калибра 5,45×39 мм с обыкновенными пулями в количестве 978 штук, предназначенными для выстрела из боевого нарезного оружия и пригодными для стрельбы.

Владельца задержали. В отделе полиции мужчина признался, что приобрёл патроны около 15 лет назад на рынке в городе Воронеже и хранил без цели сбыта до момента их обнаружения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение боеприпасов. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.