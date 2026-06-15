В центре Воронежа более 600 штрафов получили водители за парковку на газонах

С начала 2026 года в Центральном районе Воронежа более 600 штрафов выписали водителям за парковку на газонах, сообщила управа района.

- Ежедневно сотрудники управы объезжают территорию с использованием комплекса «Дозор М». Маршрут составляется на основе мониторинга, а также по сигналам горожан, в том числе из социальных сетей, - отметили чиновники.

И напомнили, что размеры штрафов за парковку на газонах составляет: от 1000 до 3000 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 руб - для должностных лиц, от 5000 до 25000 руб - для юридических лиц.