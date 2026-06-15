Воронежский реабилитолог стал Заслуженным врачом России

Воронежский реабилитолог Владислав Белов удостоен звания «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ появился на сайте президента РФ.

Владислав Белов является заведующим отделением медицинской реабилитации Воронежской городской клинической больницы №3. В 1994 году он окончил ВГМУ по специальности «Лечебное дело», а через два года - ординатуру – по специальности «Терапия».

На должности заведующего отделением медреабилитации кардиологического профиля ВГКБ №3 работает с 2014 года.

Владислав Белов также является победителем областного конкурса «Лучший врач 2012 года» в номинации «Лучший врач-кардиолог», лауреатом Премии общественного признания «Опора предпринимателя» в номинации «Медицина. Имеет нагрудный Знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации».