Воронежская предпринимательница лишилась 2,5 млн руб после сообщения в общедомовом чате

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Предпринимательницу из Воронежа развели на деньги аферисты.

Как рассказала женщина в полиции, ей пришло сообщение в общедомовом чате, где была ссылка, а также требовалось ввести код. После того, как женщина это сделала, ей позвонил лже-эксперт и напугал взломом Госуслуг и фиктивной доверенностью.

Чтобы «спасти» деньги, даму убедили «задекларировать» сбережения. Женщина упаковала наличность в коробку из-под обуви, обернула в мусорный пакет и отдала в торговом центре мужчине, который назвал кодовое слово. В итоге лишилась 2,5 млн рублей.