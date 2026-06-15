Июньский ливень вызвал потоп в Борисоглебске Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Сильный ливень обрушился на город Борисоглебск Воронежской области днем 14 июня. В считанные минуты вода покрыла и центральные улицы, и дворы домов, превратив дороги в каналы. Глубина местами доходила людям до колена, а автомобилям заливала салоны.

Последствиями разгула стихии борисоглебцы делятся в соцсетях.

Потоп в Борисоглебске

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Воронежской области в ближайшие дни ожидается дождливая и капризная погода. Спасатели даже объявили штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра. А в предстоящую ночь может похолодать до 7 градусов.

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