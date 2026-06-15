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НовостиОбщество15 июня 2026 9:39

В воронежских лагерях летом 2026-го отдохнут более 93 тыс детей

В этом сезоне в регионе работает 30 стационарных лагерей и множество других
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

За лето 2026 в лагерях Воронежской области отдохнут более 93 тысяч детей, сообщили в региональном министерстве образования. В этом сезоне в регионе работает 30 стационарных лагерей, 657 лагерей дневного пребывания, 212 лагерей труда и отдыха, 19 палаточных лагерей, которые получили все необходимые одобрения от Роспотребнадзора и МЧС.

- Еще почти 200 ребят бесплатно по региональным квотам отправятся во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Алые паруса», «Океан» и «Артек». Часть из них уже там, - отметила министр образования Наталья Салогубова.