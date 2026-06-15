В Нововоронеже обнаружили труп женщины

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Спасателей вызвали утром 13 июня к Нововоронежскому водохранилищу. Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в шесть часов утра субботы местные жители вытащили из воды тело женщины. Личность погибшей и причина ее смерти устанавливается экспертами.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем фура сбила пенсионера, 74-летний пешеход погиб под колесами грузовика.

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