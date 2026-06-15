В Воронежской области выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи

Фото регионального минздрава

В Воронежской области прошел финал пятых ежегодных областных соревнований бригад скорой помощи «Спасательная цепочка». На базе экопарка «Каялов Бор» в Россошанском районе сотрудники мерились профессиональным мастерством по оказанию экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

В соревнованиях приняли участие работники Воронежской городской станции скорой медицинской помощи и отделений СМП районных больниц. Команды демонстрировали навыки в решении сложных заданий по оказанию помощи при падении с высоты, анафилактическом шоке, реанимации беременной женщины и судорогах у грудного ребёнка с развитием аспирационного синдрома и острой дыхательной недостаточностью на фоне инфекционного заболевания.

В финале приняли участие 10 команд. По итогам судьи назвали победителей:

1 место – Панинская РБ;

2 место – Борисоглебская РБ;

3 место – Калачеевская РБ.

Отметим, что бригада Калачеевской РБ показала лучший результат по оказанию помощи пациентам с анафилактическим шоком и тяжелой травмой, а бригада Борисоглебской РБ – беременным и детям.

Подобные профессиональные соревнования позволяют медикам отрабатывать практические навыки оказания помощи при угрожающих жизни состояниях.