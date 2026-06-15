Воронежская телебашня засветится огнями в честь радиомарафона

фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

16 июня воронежская телебашня озарится огнями. Иллюминацию включат в честь радиомарафона, приуроченного к 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети. Тематическая архитектурно-художественная подсветка будет работать с 21.00 до 22.00.

- На телебашне можно будет увидеть надписи «Радиомарафон RT25RV», «Бобров, Богучар, Воронеж 15-25 июня», «РТРС 25 лет», а также логотип радиоэкспедиции, разноцветные узоры и переливы, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Связисты выйдут в эфир с объектов в Боброве (15-17 июня), Богучаре (18-21 июня) и Воронеже (22-25 июня) и расскажут, чем богата Воронежская область. Основной точкой связи в ходе радиомарафона станет самое высокое сооружение в Воронежской области и Центральном Черноземье - Бобровская телемачта, в этом году она отмечает 50-летие с момента ввода в строй.