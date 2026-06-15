Под Воронежем фура насмерть сбила пенсионера

фото ГАИ Воронежской области

В Павловском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла 14 июня в 2.35.

На 648-м километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель грузового «МАЗ-5440А8» с полуприцепом сбил 74-летнего пешехода. Потерпевший мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда «скорой».

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем «Шкода Октавия» сбила двух школьниц, девочки попали в больницу с травмами.