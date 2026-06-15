Под Воронежем «Шкода Октавия» сбила двух школьниц

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Воронежские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах наезда на детей вечером 14 июня в Новоусманском районе.

ДТП произошло примерно в 17.50 на 15-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». По предварительным данным дорожной полиции, 36-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», следовавший по обочине, сбил двух девочек -12 и 13 лет, которые переходили нерегулируемый пешеходный переход слева направо.

Несовершеннолетние получили травмы, их доставили в больницу.

В Воронежской области за 14 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали 84 ДТП, в них пострадали четыре человека и один погиб.