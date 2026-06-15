В Воронежской области объявили желтый уровень опасности по грозе

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Воронежская область задержалась в зоне желтой опасности по погоде. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов вечера понедельника, 15 июня, местами по региону ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать до 15-17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют днем в понедельник до 25-27 градусов тепла.

В остальном погоду на рабочей неделе будет определять холодный атмосферный фронт северо-западного циклона. Со вторника по четверг ожидается до 23 градусов тепла в Воронеже и до +26 по области.