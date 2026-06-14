По эффективности превосходит многие лекарства: воронежцам назвали средство от болезней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
За последние 15 лет медицина совершила колоссальный рывок в фармакологии, генной инженерии и хирургии. Появились революционные противоопухолевые препараты, успешно проводятся операции по полной трансплантации лица. Но параллельно с этими прорывами накапливались данные о средстве, которое:
- не имеет патентов и стоит копейки (или бесплатно);
- доступно каждому - от младенца до глубокого старика;
- не имеет серьезных побочных эффектов при правильном применении;
- влияет одновременно на все системы организма - сердце, мозг, кости, иммунитет, психику;
- по эффективности в профилактике и лечении хронических заболеваний превосходит многие лекарства.
Это средство - физическая активность. Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, она перестраивает работу всего организма на клеточном уровне.
1. Сердечно-сосудистая система
Регулярная физическая активность:
- снижает артериальное давление на 5–10 мм рт.ст.- эффект, сравнимый с гипотензивными препаратами;
- улучшает липидный профиль: повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) на 5–10%, снижает триглицериды;
- увеличивает количество капилляров в мышцах и сердце, улучшая доставку кислорода;
- снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшая риск тромбозов.
Таким образом, регулярная физическая активность снижает риск инфаркта на 30–40%, инсульта - на 25–30%.
2. Метаболизм и эндокринная система
Мышечное сокращение запускает каскад сигнальных молекул, которые:
- повышают чувствительность к инсулину на 24–48 часов после каждой тренировки - это главный механизм профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа;
- стимулируют выработку гормона роста и тестостерона (в физиологических пределах);
- увеличивают экспрессию генов, отвечающих за митохондриальный биогенез - клетки становятся более энергоэффективными.
Активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа на 40–50% - эффективнее, чем любой известный препарат.
3. Мозг и психика
Физическая активность - самый мощный из известных стимуляторов нейропластичности:
- увеличивает выработку фактора роста мозга, который поддерживает существующие нейроны и стимулирует рост новых;
- стимулирует выработку эндорфинов и эндоканнабиноидов - естественных антидепрессантов и анксиолитиков.
Так, регулярная активность снижает риск депрессии на 30%, болезни Альцгеймера - на 40–50%, улучшает когнитивные функции (память, внимание, скорость обработки информации) в любом возрасте.
4. Иммунитет и воспаление
Умеренная регулярная активность:
- улучшает циркуляцию иммунных клеток (NK-клетки, нейтрофилы, макрофаги);
- снижает уровень системного воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-6);
- снижает частоту ОРВИ на 30–40% по сравнению с малоподвижными сверстниками.
Важный нюанс: чрезмерные нагрузки (марафоны, ежедневные интенсивные тренировки без восстановления) временно подавляют иммунитет - открыто так называемое «J-образное окно», когда ультравысокие нагрузки повышают риск инфекций.
5. Кости и суставы
Долгое время считалось, что нагрузки вредят суставам. Данные последних 10 лет опровергли этот миф:
- регулярная умеренная активность улучшает питание суставного хряща (за счет диффузии синовиальной жидкости);
- снижает риск остеоартрита за счет укрепления околосуставных мышц;
- увеличивает плотность костной ткани при нагрузках с ударом (ходьба, бег, прыжки), предотвращая остеопороз.
Исключение: при уже существующем тяжелом артрите с деформацией сустава нужен подбор щадящих видов активности (плавание, велосипед, ходьба в воде).
Сколько нужно заниматься? Базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения содержат следующие нормы.
Для взрослых (18–64 года):
Аэробная активность умеренной интенсивности: 150–300 минут в неделю (например, 30 минут быстрой ходьбы 5 дней в неделю). Или интенсивная активность: 75–150 минут в (бег, плавание в хорошем темпе, теннис). Плюс силовые тренировки на основные группы мышц: 2-3 раза в неделю.
Для пожилых (65+ лет):
Те же нормы по аэробной и силовой нагрузке. Плюс тренировки на баланс и координацию: 3 раза в неделю (чтобы предотвращать падения).
Для детей и подростков (5–17 лет):
В среднем 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Не менее 3 раз в неделю упражнения на укрепление костей (прыжки, бег) и мышц (лазанье, отжимания).
Что означает «умеренная интенсивность»:
- дыхание учащается, но человек может говорить полными предложениями;
- частота пульса примерно 50–70% от максимальной (максимальная = 220 – возраст);
Примеры: быстрая ходьба (5–6 км/ч), спокойный велосипед, танцы, работа в саду, мытье окон.
Что означает «интенсивная активность»:
- дыхание сильно учащается, человек может произнести лишь несколько слов без паузы;
- частота пульса 70–85% от максимальной;
Примеры: бег, плавание в хорошем темпе, аэробика, теннис (одиночный), подъем в гору с рюкзаком.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».