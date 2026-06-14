По эффективности превосходит многие лекарства: воронежцам назвали средство от болезней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За последние 15 лет медицина совершила колоссальный рывок в фармакологии, генной инженерии и хирургии. Появились революционные противоопухолевые препараты, успешно проводятся операции по полной трансплантации лица. Но параллельно с этими прорывами накапливались данные о средстве, которое:

- не имеет патентов и стоит копейки (или бесплатно);

- доступно каждому - от младенца до глубокого старика;

- не имеет серьезных побочных эффектов при правильном применении;

- влияет одновременно на все системы организма - сердце, мозг, кости, иммунитет, психику;

- по эффективности в профилактике и лечении хронических заболеваний превосходит многие лекарства.

Это средство - физическая активность. Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, она перестраивает работу всего организма на клеточном уровне.

1. Сердечно-сосудистая система

Регулярная физическая активность:

- снижает артериальное давление на 5–10 мм рт.ст.- эффект, сравнимый с гипотензивными препаратами;

- улучшает липидный профиль: повышает «хороший» холестерин (ЛПВП) на 5–10%, снижает триглицериды;

- увеличивает количество капилляров в мышцах и сердце, улучшая доставку кислорода;

- снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшая риск тромбозов.

Таким образом, регулярная физическая активность снижает риск инфаркта на 30–40%, инсульта - на 25–30%.

2. Метаболизм и эндокринная система

Мышечное сокращение запускает каскад сигнальных молекул, которые:

- повышают чувствительность к инсулину на 24–48 часов после каждой тренировки - это главный механизм профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа;

- стимулируют выработку гормона роста и тестостерона (в физиологических пределах);

- увеличивают экспрессию генов, отвечающих за митохондриальный биогенез - клетки становятся более энергоэффективными.

Активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа на 40–50% - эффективнее, чем любой известный препарат.

3. Мозг и психика

Физическая активность - самый мощный из известных стимуляторов нейропластичности:

- увеличивает выработку фактора роста мозга, который поддерживает существующие нейроны и стимулирует рост новых;

- стимулирует выработку эндорфинов и эндоканнабиноидов - естественных антидепрессантов и анксиолитиков.

Так, регулярная активность снижает риск депрессии на 30%, болезни Альцгеймера - на 40–50%, улучшает когнитивные функции (память, внимание, скорость обработки информации) в любом возрасте.

4. Иммунитет и воспаление

Умеренная регулярная активность:

- улучшает циркуляцию иммунных клеток (NK-клетки, нейтрофилы, макрофаги);

- снижает уровень системного воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-6);

- снижает частоту ОРВИ на 30–40% по сравнению с малоподвижными сверстниками.

Важный нюанс: чрезмерные нагрузки (марафоны, ежедневные интенсивные тренировки без восстановления) временно подавляют иммунитет - открыто так называемое «J-образное окно», когда ультравысокие нагрузки повышают риск инфекций.

5. Кости и суставы

Долгое время считалось, что нагрузки вредят суставам. Данные последних 10 лет опровергли этот миф:

- регулярная умеренная активность улучшает питание суставного хряща (за счет диффузии синовиальной жидкости);

- снижает риск остеоартрита за счет укрепления околосуставных мышц;

- увеличивает плотность костной ткани при нагрузках с ударом (ходьба, бег, прыжки), предотвращая остеопороз.

Исключение: при уже существующем тяжелом артрите с деформацией сустава нужен подбор щадящих видов активности (плавание, велосипед, ходьба в воде).

Сколько нужно заниматься? Базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения содержат следующие нормы.

Для взрослых (18–64 года):

Аэробная активность умеренной интенсивности: 150–300 минут в неделю (например, 30 минут быстрой ходьбы 5 дней в неделю). Или интенсивная активность: 75–150 минут в (бег, плавание в хорошем темпе, теннис). Плюс силовые тренировки на основные группы мышц: 2-3 раза в неделю.

Для пожилых (65+ лет):

Те же нормы по аэробной и силовой нагрузке. Плюс тренировки на баланс и координацию: 3 раза в неделю (чтобы предотвращать падения).

Для детей и подростков (5–17 лет):

В среднем 60 минут в день умеренной или интенсивной активности. Не менее 3 раз в неделю упражнения на укрепление костей (прыжки, бег) и мышц (лазанье, отжимания).

Что означает «умеренная интенсивность»:

- дыхание учащается, но человек может говорить полными предложениями;

- частота пульса примерно 50–70% от максимальной (максимальная = 220 – возраст);

Примеры: быстрая ходьба (5–6 км/ч), спокойный велосипед, танцы, работа в саду, мытье окон.

Что означает «интенсивная активность»:

- дыхание сильно учащается, человек может произнести лишь несколько слов без паузы;

- частота пульса 70–85% от максимальной;

Примеры: бег, плавание в хорошем темпе, аэробика, теннис (одиночный), подъем в гору с рюкзаком.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».