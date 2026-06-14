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НовостиОбщество14 июня 2026 15:56

Воронежские волонтеры выхаживают 10-граммового птенца коростеля

Необычную птичку взяли под опеку защитники диких животных
Анастасия АСТАШОВА
Птенец оказался совсем крошечным: весы показали всего 10 граммов

Птенец оказался совсем крошечным: весы показали всего 10 граммов

Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

Воронежские волонтеры из центра защиты диких животных «Сердце леса» взяли под опеку птенца коростеля, найденного в Семилукском районе. Малыша-потеряшку передали специалистам 14 июня.

Птенец оказался совсем крошечным: весы показали всего 10 граммов. Малыш покрыт густым угольно-черным пухом и уже уверенно стоит на своих относительно длинных и крепких лапках. Несмотря на свой хрупкий вид, птенец выглядит бодрым и сейчас находится под присмотром волонтеров.

Напомним, накануне в этот центр неравнодушные горожане принесли 25-граммового птенца лысухи, которого обнаружили на территории парка «Дельфин». Ему подготовили временное жилье — «гнездышко» обустроили в картонной коробке.