В воронежском ЖК «Озерки» мальчик получил травмы со швами на аварийной детской площадке

О ЧП мама пострадавшего мальчика сообщила в чате ЖК 13 июня Фото: скриншот.

В воронежском жилом комплексе «Озерки» мальчик, играя на детской площадке в форме корабля, напоролся лицом на острый металлический штырь. Ребенку наложили швы на нос и губу — и это, по словам его мамы, уже вторая травма за две недели. Об этом она сообщила в домовом чате 13 июня.

Мама пострадавшего малыша рассказала, что вместо того, чтобы чинить опасное оборудование, управляющая компания после жалоб якобы замотала площадку сигнальной лентой.

— Ребята, площадка «Корабль». За 2 недели мой ребенок получил две травмы со швами. УК после претензии замотала ее сигнальной лентой, вместо того, чтобы починить. Мы платим деньги за благоустройство территории, а что получаем? Пусть либо ее демонтируют, либо чинят как положено, — возмущается женщина.

По ее словам, на претензию в УК ответили, что площадка давно аварийная и они всех предупреждали.

— Они мне ответили, что она давно аварийная и что они всех предупреждали, но у многих дети гуляют сами. Как им донести: если она аварийная, потенциально опасна — ей надо заниматься, а они только деньги гребут, — рассказывает мать. — Я вчера чуть сознание не потеряла от увиденного, меня только сегодня отпустило.

Сегодня она написала заявление в полицию по факту ненадлежащего качества детской площадки.

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