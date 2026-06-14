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НовостиОбщество14 июня 2026 13:17

Владимир Путин наградил троих воронежцев орденами и почетным званием

Супруги из Воронежа Руслан и Ольга Шишкины удостоены ордена «Родительская слава», а врач Владислав Белов - звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
Анастасия АСТАШОВА

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственных деятелей и многодетных родителей в честь Дня России. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, супруги Руслан и Ольга Шишкины удостоены ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.

Помимо этого, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Владиславу Белову. Заведующий отделением городской клинической больницы № 3 Воронежа удостоен за вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сайт «КП-Воронеж» сообщал, что Приказом Владимира Путина воронежский токарь Анатолий Свиридов удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.