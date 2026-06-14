Воронежский «Буран» подписал контракты с двумя хоккеистами

Защитник Иван Кожевников и нападающий Павел Дергунов Фото: с телеграм-канала ХК "Буран"..

Воронежский хоккейный клуб «Буран» продолжает формирование состава: защитник Иван Кожевников и нападающий Павел Дергунов подписали с командой соглашения, носящие просмотровый характер. Оба хоккеиста уже знакомы тренерскому штабу «ураганных», так как принимали участие в матчах текущего сезона. Об этом пресс-служба ХК сообщила накануне.

В сезоне 2025/2026 21-летний защитник Иван Кожевников (рост 189 см, вес 88 кг) успел провести за «Буран» 13 встреч. В свою очередь, 22-летний форвард Павел Дергунов (рост 190 см, вес 84 кг) за 7 сыгранных матчей отметился результативностью, записав на свой счет 2 заброшенные шайбы.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что «Буран» подписал контракт с нападающим Михаилом Назаровым. 29-летний уроженец Новосибирска в прошлой кампании защищал цвета тульского АКМ. В 33 матчах он набрал 20 очков (11 шайб + девять результативных передач).

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