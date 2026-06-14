Бастрыкин взял на контроль дело о едва не утонувшей в бассейне под Воронежеем девочке

Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления СК Кириллу Левиту (врио руководителя) доложить о ходе расследования Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о происшествии в бассейне в Рамонском районе. По сообщениям в СМИ, 12 июня трехлетняя девочка начала там тонуть, однако сотрудники развлекательного центра, по предварительным данным, не предприняли необходимых мер, чтобы вовремя заметить беду и помочь ребенку. Спасать девочку пришлось другим посетителям. Ее вытащили из воды и передали прибывшим медикам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 14 июня.

После случившегося региональное управление СК возбудило уголовное дело. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют, почему персонал не обеспечил должный контроль за безопасностью отдыхающих и допустил ситуацию, едва не ставшую трагической.

Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления ведомства Кириллу Левиту (врио руководителя) доложить о ходе расследования и всех установленных деталях дела.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона