Девять дворов благоустроят в Ленинском районе Воронежа

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа продолжается реализация планов по благоустройству дворов многоквартирных домов. В этом году в перечень внесены девять адресов. На работы выделили 25 миллионов рублей.

Как и прежде, благоустройство дворов состоит из двух частей: стандартное и дополнительное. В зависимости от объемов финансирования и приоритетов, определенных жителями, в стандартный перечень входит ремонт дворовых проездов, освещения, установка скамеек и урн. За дополнительное благоустройство собственникам необходимо внести плату.

На двух территориях: улица Краснознаменная, 119 и 131 асфальтирование завершено. На улице Челюскинцев, 88 выполнена подготовка основания для устройства твердого покрытия. Работы продолжаются.

- Как показывает практика, личное участие жителей в благоустройстве своих дворов влияет и на дальнейшее их содержание и поддержание в должном состоянии, - отметил глава Ленинского района Иван Молоканов.