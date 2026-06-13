Воронежцы отмечают 92 годовщину образования региона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

13 июня воронежцы отмечают 92-ю годовщину образования региона. В этот день ВЦИК РСФСР подписал документ о создании Воронежской области.

С праздником жителей поздравили губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.

- Ровно 92 года назад Центрально-Черноземная область РСФСР была разделена на две – Воронежскую и Курскую. Началась новая веха в истории нашего края, -отмечается в обращении к жителям региона.

Руководители региона назвали день образования области значимым для всех, кто считает эти земли родными и связывает с ними будущее своих потомков.