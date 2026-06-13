В Воронеже прошел очередной рейд по постановке на воинский учет новых граждан

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронеже по итогам рейда, проведенного Военным следственным отделом СК России по Воронежскому гарнизону, поставили на воинский учет одного гражданина, недавно получившего российский паспорт. Ещё одного доставили в военный комиссариат для оформления необходимых документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов о прохождении военной службы либо решений о депортации в рамках рейда не зафиксировано, отметили в ведомстве.

Всего в ходе профилактического рейда проверили 10 человек. Сотрудники отдела провели с ними разъяснительные беседы, познакомили с порядком и сроками постановки на воинский учёт, а также правовыми последствиями неисполнения этой обязанности.

Напомним, нарушителям грозит административная ответственность по статье 21.5 КоАП РФ. За неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрен штраф в размере от 10000 до 30000 рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учёта грозит предупреждение или штраф от 3000 до 5000 рублей.