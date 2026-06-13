Воронежский токарь удостоился звания Героя Труда Российской Федерации

Фото правительства Воронежской области

Приказом Президента России воронежский токарь Анатолий Свиридов удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

Заслуженную награду воронежец получил в Кремле во время торжественной церемонии, посвящённой Дню России. Владимир Путин отметил профессионализм и преданность делу воронежского мастера:

- Исключительный пример верности своему призванию показывает Анатолий Семёнович Свиридов. Высококлассный токарь-универсал, он продолжает многолетние традиции ручного мастерства, умело сочетает их с требованиями современного производства.

Добавим, что Анатолий Свиридов любимым делом занимается 48 лет. За годы работы в электронной промышленности он освоил различные виды токарных станков. Детали, которые выхолят из-под руки мастера, относятся к первому классу точности и считаются одними из самых сложных в производстве. При этом специалист постоянно повышает квалификацию, осваивает новые методы работы и внедряет их на предприятии.