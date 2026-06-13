С начала года в Воронежской области выявили 42 очага бешенства

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области в 2026 году резко обострилась эпизоотологическая ситуация по бешенству. Об этом на пресс-конференции в Областном доме журналистов сообщил руководитель управления ветеринарии Воронежской области Михаил Миньков.

За пять месяцев этого года в регионе выявили 42 очага, а за весь прошлый год их было 37. То есть на лицо рост.

Михаил Миньков уточнил, что чаще всего смертельную болезнь выявляют у диких животных. Это косули, лоси, лисы и белки. Был случай, когда с больной белкой контактировал ребенок в городским парке «Танаис».

Для профилактики заражения в дикой природе сотрудники ветслужбы раскладывают по лесам в окрестностях города приманки с вакциной. В течение прошлого года таких вакцин разложили около миллиона.

А о здоровье домашних животных обязаны позаботиться их владельцы, сделать прививку. Вакцина отечественного производства выделяется региону для этого бесплатно. Прививку можно сделать во время работы выездных ветеринарных кабинетов в микрорайоны города. График их работы публикуется на сайте городской станции по борьбе с болезнями животных.