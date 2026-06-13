Под Воронежем началась рекультивация скотомогильника

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП».

Под Воронежем на Гремяченском утильзаводе началась рекультивация скотомогильника. Захоронение биологических отходов за многие годы разрослось до 30 гектаров. Об этом на пресс-конференции в Областном доме журналистов рассказал руководитель управления ветеринарии региона Михаил Миньков.

По словам главы ведомства, установить виновных и привлечь их к ответственности не удалось.

- Было много обращений в управление по поводу этого захоронения,- сообщил Миньков. – Отмечу, что это частное предприятие. В прошлом году у него сменился собственник. Пошли судебные процессы, сейчас начались работы по рекультивации скотомогильника.

По словам Михаила Минькова, Гремяченский утильзавод устарел, его мощности не достаточно для нужд региона. Поэтому сейчас идет поиск инвесторов на строительство нового завода по утилизации биологических отходов.