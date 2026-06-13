В Воронежской области от обломка БПЛА пострадал мужчина

Фото из архива Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области отменили самую продолжительную опасность по БПЛа. Режим действовал с 20.03 9 июня до 05.42 13 июня.

За этот период сирены угрозы непосредственного удара и ракетной опасности звучали и неоднократно в Россошанском, Бутурлиновском, Лискинском, Острогожском, Богучарском, Кантемировском районах, а также в городах Воронеже, Борисоглебске.

В регионе в течение периода действия БПЛА-опасности обнаружили и сбили 48 беспилотников. Из них два – в течение минувшей ночи.

По предварительной информации, в результате падения обломков одного из аппаратов получил ссадину мужчина. Ему уже оказана медицинская помощь.