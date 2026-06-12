Яйца в Воронежской области упали в цене почти на 5,5 рубля

Фото из архива КП

Воронежстат опубликовал данные еженедельного мониторинга: стоимость десятка куриных яиц в регионе снизилась на 5,23 рубля. Теперь продукт можно купить в среднем за 88,91 рубля.

Причиной этого можно отметить также Апостольский пост, который идет сейчас и установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Воронежцы следуют традициям.

Кстати, это не первое падение цен в конце весны. По данным статистиков, в предыдущий отчетный период (конец мая) яйца также подешевели — сразу на 5,99 рубля за неделю.

Тем временем ситуация с топливом в регионе складывается противоположная. С 1 по 7 июня в Воронежской области зафиксирован рост цен на все марки бензина (данные Росстата). Самое заметное подорожание отмечено у АИ-95 — плюс 1,55 рубля (до 72,34 рубля за литр). Дизель прибавил 1,46 рубля (76,57 рубля), АИ-92 подорожал на 1,34 рубля (66,08 рубля), а АИ-98 — на 65 копеек (до 95,66 рубля).