Девять улиц в центре Воронежа внезапно остались без света 12 июня

В пятницу днем, 12 июня, часть Центрального района Воронежа погрузилась во тьму. Причина — неизвестна.

Как сообщили на горячей линии «Воронежэнерго», свет отключили на девяти улицах. В список вошли: Коммунаров, Арсенальная, Освобождения Труда, Сакко и Ванцетти, Октябрьской Революции, Пролетарская, Дурова, Красненькая, а также набережная Массалитинова.

По данным энергетиков, возобновить подачу света планируется примерно к 20:35.

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