Воронежцы назвали футболистов и политиков самыми переоцененными профессиями

Фото из архива КП

Жители Воронежа считают, что самые неоправданно высокие зарплаты — у чиновников и политиков. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные горожане.

21% респондентов поставили чиновников и политиков на первое место по переоцененности доходов. На второй строчке — директора и руководители (10%). Замыкают тройку программисты и госслужащие: их зарплаты назвали завышенными по 8% опрошенных.

Также в список попали менеджеры (7%), футболисты (5%), риелторы (4%), блогеры, курьеры (по 3%) и артисты (2%). Лишь 1% воронежцев считают переоцененными доходы банкиров и юристов.

При этом 6% участников опроса заявили, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 8% назвали другие профессии — от аудиторов и косметологов до стоматологов и репетиторов.

Мужчины чаще жаловались на зарплаты чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины — на доходы футболистов и блогеров, а также чаще отмечали, что достойное вознаграждение должна получать любая работа.