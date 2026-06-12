В Воронеже приостановили работу башенного крана с истекшим сроком службы

Фото из архива КП

Судебные приставы Коминтерновского района приостановили работу башенного крана на стройплощадке по улице Владимира Невского в Воронеже. Опасное оборудование, которое использовалось с грубыми нарушениями, опечатано. Об этом рассказали в УФССП по региону 11 июня.

Как сообщили в ведомстве, ранее Арбитражный суд области уже запретил строительные работы на этом объекте до завершения разбирательства. Однако в июне при проверке Верхне-Донского управления Ростехнадзора выяснилось, что застройщик эксплуатировал неисправный кран с истекшим сроком службы — это создавало прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Организации назначено административное наказание в виде приостановления эксплуатации крана на 90 суток. Приставы прибыли на место, опечатали объект, а представителя компании предупредили об ответственности за нарушение запрета.

Контроль за исполнением решения будет продолжаться в течение всего срока приостановки.