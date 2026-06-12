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НовостиОбщество12 июня 2026 10:42

В Воронеже приостановили работу башенного крана с истекшим сроком службы

Техника на стройплощадке признана опасной
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Судебные приставы Коминтерновского района приостановили работу башенного крана на стройплощадке по улице Владимира Невского в Воронеже. Опасное оборудование, которое использовалось с грубыми нарушениями, опечатано. Об этом рассказали в УФССП по региону 11 июня.

Как сообщили в ведомстве, ранее Арбитражный суд области уже запретил строительные работы на этом объекте до завершения разбирательства. Однако в июне при проверке Верхне-Донского управления Ростехнадзора выяснилось, что застройщик эксплуатировал неисправный кран с истекшим сроком службы — это создавало прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Организации назначено административное наказание в виде приостановления эксплуатации крана на 90 суток. Приставы прибыли на место, опечатали объект, а представителя компании предупредили об ответственности за нарушение запрета.

Контроль за исполнением решения будет продолжаться в течение всего срока приостановки.