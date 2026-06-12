В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП с мопедом, в котором пострадали трое детей

Фото из архива КП

Следователи ГУ МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Крейзера, где 12-летний водитель мопеда столкнулся с легковушкой. В результате происшествия госпитализированы трое несовершеннолетних.

Как сообщила руководитель пресс-службы регионального главка Наталья Куликова, инцидент произошел накануне в 21:50 у дома №59. Установлено, что подросток за рулем мопеда двигался со стороны улицы Геофизическая. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением 24-летнего воронежца, который ехал по главной.

После удара мопед по инерции отбросило на встречный автомобиль «Ниссан Альмера» (за рулем находился 35-летний житель областного центра).

В результате ДТП травмы получили сам водитель мопеда, а также его пассажиры — 13 и 16 лет. Все они были доставлены в больницу на скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы для выяснения всех обстоятельств аварии.