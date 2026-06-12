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НовостиПроисшествия12 июня 2026 8:59

В Воронеже возбудили уголовное дело после ДТП с мопедом, в котором пострадали трое детей

Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Следователи ГУ МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Крейзера, где 12-летний водитель мопеда столкнулся с легковушкой. В результате происшествия госпитализированы трое несовершеннолетних.

Как сообщила руководитель пресс-службы регионального главка Наталья Куликова, инцидент произошел накануне в 21:50 у дома №59. Установлено, что подросток за рулем мопеда двигался со стороны улицы Геофизическая. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением 24-летнего воронежца, который ехал по главной.

После удара мопед по инерции отбросило на встречный автомобиль «Ниссан Альмера» (за рулем находился 35-летний житель областного центра).

В результате ДТП травмы получили сам водитель мопеда, а также его пассажиры — 13 и 16 лет. Все они были доставлены в больницу на скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы для выяснения всех обстоятельств аварии.