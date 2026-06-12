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НовостиОбщество12 июня 2026 10:03

Воронежская область присоединилась к хоровой акции, приуроченной ко Дню России

На Советской площади столицы региона артисты нескольких певческих коллективов вместе исполнили песню группы «Любэ»
Евгения ФРОЛОВА

Ко Дню России Воронежская область стала частью всероссийской акции, объединившей десятки регионов страны музыкой и общим патриотическим порывом. Эпицентром события в областном центре стала Советская площадь, где в один хор слились голоса профессиональных артистов, представляющих разные музыкальные жанры и поколения.

Выбор песни для акции оказался символичным. Композиция «За тебя, Родина-мать!» в исполнении группы «Любэ» давно стала негласным гимном любви к Отечеств, близкую миллионам россиян. В Воронеже она зазвучала по-новому, обретя многоголосие лучших творческих сил региона.

В масштабной хоровой акции приняли участие ведущие коллективы Воронежской государственной филармонии и области, каждый из которых — гордость культурной жизни Черноземья: ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор «Фермата», Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова — легендарный коллектив с вековой историей, сохраняющий и приумножающий традиции народного искусства, а также солистка филармонии Светлана Шкарупина.