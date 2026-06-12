Воронежская область присоединилась к хоровой акции, приуроченной ко Дню России

Ко Дню России Воронежская область стала частью всероссийской акции, объединившей десятки регионов страны музыкой и общим патриотическим порывом. Эпицентром события в областном центре стала Советская площадь, где в один хор слились голоса профессиональных артистов, представляющих разные музыкальные жанры и поколения.

Выбор песни для акции оказался символичным. Композиция «За тебя, Родина-мать!» в исполнении группы «Любэ» давно стала негласным гимном любви к Отечеств, близкую миллионам россиян. В Воронеже она зазвучала по-новому, обретя многоголосие лучших творческих сил региона.

В масштабной хоровой акции приняли участие ведущие коллективы Воронежской государственной филармонии и области, каждый из которых — гордость культурной жизни Черноземья: ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор «Фермата», Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова — легендарный коллектив с вековой историей, сохраняющий и приумножающий традиции народного искусства, а также солистка филармонии Светлана Шкарупина.