В Воронеже 12-летний подросток на мопеде спровоцировал массовое ДТП с тремя пострадавшими

Фото из архива КП

Стали известны подробности вечерней аварии в воронежском микрорайоне Придонской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, ДТП произошло на улице Кейзера у дома №59 в 21:50.

По данным полиции, 12-летний подросток, житель областного центра, управлял мопедом и двигался со стороны улицы Геофизическая. При выезде на нерегулируемый перекресток юный водитель не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением 24-летнего воронежца.

После столкновения мопед отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Ниссан» под управлением 35-летнего воронежца.

В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних: сам 12-летний водитель мопеда и двое его пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы бригадой скорой помощи в областную детскую больницу №2.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.