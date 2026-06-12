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НовостиПроисшествия12 июня 2026 6:01

Шесть БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Режим опасности атаки в регионе сохраняется
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО. Инцидент произошел минувшей ночью, 12 июня, в небе над двумя городскими округами и двумя районами. Об этом глава региона написал в своем официальном канале МАХ.

Он уточнил: по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Однако, режим опасности атаки БПЛА до сих пор сохраняется на всей территории региона.

Кроме того, минувшей ночью во всех муниципалитетах действовал режим опасности непосредственного удара вражеских беспилотников, который отменили в 5.42.