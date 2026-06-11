Более 50 воронежцев получили долг по зарплате на общую сумму более 7 млн руб

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Более 7 млн рублей долгов по зарплате получили воронежцы через суд. Добиться выплаты задолженности и компенсации морального вреда с ООО «Квант» удалось прокуратуре Железнодорожного района. За период с 2025 года по настоящее время прокурорские сотрудники подали более 50 исков к предприятию, которые удовлетворены судом в полном объеме.

- Организацией принимаются меры по погашению задолженности. На основании материалов прокурорской проверки в Зеленограде Московской области, где расположен головной офис организации и ее руководство, следственными органами возбуждено уголовное дело о частичной невыплате более трех месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации. Ведется следствие, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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