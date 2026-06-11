За 400 тысяч продают суши-бар в Воронеже

В Воронеже за 400 тысяч рублей продают суши-бар, расположенный на улице Моисеева. Информация об этом размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

По словам продавца, у заведения хорошие автомобильная и пешеходная проходимость. Суши-бар работает в двух форматах - доставка и самовывоз. В стоимость входит кухонное, кассовое оборудование, необходимый инвентарь и мебель.

– Среднемесячная выручка 800 тысяч, – уверяет владелец.

При этом чистая прибыль в месяц составляет 150 тысяч.

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