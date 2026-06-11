Мэр Воронежа попросил горожан помочь выбрать участки для велодорожек

Фото - мэрии Воронежа

Тему обустройства велодорожек обсуждали на прошлой неделе в городе-миллионике Воронеже. Она вызвала широкий отклик у жителей. В связи с этим мэр Сергей Петрин поручил своему первому заместителю Алексею Рыженину изучить опыт других регионов и определить приоритетные места. На существующих тротуарах планируется нанести разметку и установить знаки, которые обозначат специальные полосы для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом градоначальник сообщил в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Сергей Петрин обратился к жителям с просьбой помочь властям с определением участков.

- Предлагаю горожанам оставить в комментариях под этим постом предложения по участкам улиц, где такая разметка необходима, - пояснил мэр.

НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА И СПУСКИ У ВОДЫ

Тем временем велосипедные и пешеходные дорожки уже появляются на набережной Артамонова. К ним обустраивают удобные спуски и разворотные кольца — со стороны храма и Суворовской косы. Также в планах — создание нескольких зон отдыха.

Фото - мэрии Воронежа

Напомним, что преображение набережной Артамонова стало возможным благодаря победе объекта во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

УСПЕЙТЕ ВЫБРАТЬ ПАРК СВОЕЙ МЕЧТЫ

Кстати, у воронежцев остаются буквально часы, чтобы повлиять на облик города в 2027 году. Голосование за благоустройство любимого парка или сквера завершится уже завтра, 12 июня.

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на платформу (через портал «Госуслуги» или сайт 36.gorodsreda.ru), выбрать один из 11 скверов, парков или набережных, которые ждут обновления, и отдать голос за территорию, важную лично для вас, ваших детей и соседей.

- Переходите по ссылке и прямо сейчас оставляйте свой голос! А всем, кто уже проголосовал – огромное спасибо за внимание к развитию города! - обратился к горожанам мэр.