19-летний воронежец с 9-месячным стажем вождения сел пьяным за руль

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

10 июня примерно в 0:35 у дома № 24 по улице Сеченова в городе Лиски сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ» под управлением 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При разговоре автоинспекторы заподозрили, что водитель нетрезв. Результат освидетельствования подтвердил их догадки – 0,423 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Теперь автомобилисту с 9-месячным стажем вождения грозит административная ответственность по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Его не только оштрафуют ан 45 тысяч рублей, но и лишат прав на срок полутора до двух лет.