Похороны погибших при пожаре трех братьев организует администрация Нововоронежа

Фото из архива КП

Власти Нововоронежа взяли на себя все расходы, связанные с погребением трех братьев — жертв крупного пожара. Соответствующее заявление пресс-служба мэрии сделала 10 июня.

Родителям погибших детей сейчас оказывают квалифицированную психологическую поддержку. Помощью занимаются специалисты городской клинической больницы и педагоги местных школ.

Параллельно в городе организован сбор пожертвований. Заместитель главы администрации Светлана Тулинова обратилась ко всем жителям с просьбой помочь семье, которая потеряла троих сыновей, пережить трагедию и справиться с бытовыми проблемами. Ящик для добровольных взносов установлен во Дворце культуры. Собранные деньги направят на ремонт сгоревшего жилья, а также на покупку мебели и одежды.

Напомним, трагический инцидент случился 7 июня в доме № 2 на Парковом проезде. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела 6-летнего и 12-летнего мальчиков. Согласно заключению экспертов, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Немногим позже в больнице скончался их старший 19-летний брат. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

Следственный комитет России по Воронежской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 293 УК РФ («Халатность»). Максимальное наказание по совокупности статей — до 7 лет лишения свободы. Кроме того, региональная прокуратура взяла расследование под личный контроль.