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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:13

Похороны погибших при пожаре трех братьев организует администрация Нововоронежа

Городские власти поддержат семью, потерявшую трех сыновей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Власти Нововоронежа взяли на себя все расходы, связанные с погребением трех братьев — жертв крупного пожара. Соответствующее заявление пресс-служба мэрии сделала 10 июня.

Родителям погибших детей сейчас оказывают квалифицированную психологическую поддержку. Помощью занимаются специалисты городской клинической больницы и педагоги местных школ.

Параллельно в городе организован сбор пожертвований. Заместитель главы администрации Светлана Тулинова обратилась ко всем жителям с просьбой помочь семье, которая потеряла троих сыновей, пережить трагедию и справиться с бытовыми проблемами. Ящик для добровольных взносов установлен во Дворце культуры. Собранные деньги направят на ремонт сгоревшего жилья, а также на покупку мебели и одежды.

Напомним, трагический инцидент случился 7 июня в доме № 2 на Парковом проезде. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела 6-летнего и 12-летнего мальчиков. Согласно заключению экспертов, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Немногим позже в больнице скончался их старший 19-летний брат. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

Следственный комитет России по Воронежской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 293 УК РФ («Халатность»). Максимальное наказание по совокупности статей — до 7 лет лишения свободы. Кроме того, региональная прокуратура взяла расследование под личный контроль.