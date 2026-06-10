Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:

- 11 июня – с 8:00 до 15:45;

- 12-14 июня – выходные дни.

График работы Контактного центра:

- 11 июня – с 9:00 до 17:00;

- 12-14 июня – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

С 15 июня 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно с помощью дистанционных сервисов:

- на сайте «Написать обращение»;

- в личном кабинете;

- через мобильное приложение.

Напоминаем, что оплатить счет за электроэнергию необходимо до 15 июня. Удобнее и быстрее это сделать:

- в форме онлайн-оплаты на сайте;

- с помощью мобильного приложения;

- через онлайн-сервисы банков-партнеров.

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