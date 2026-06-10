Изменение графика работы клиентских офисов и Контакт-центра «ТНС энерго Воронеж»

График работы Центров обслуживания клиентов:
- 11 июня – с 8:00 до 15:45;
- 12-14 июня – выходные дни.
График работы Контактного центра:
- 11 июня – с 9:00 до 17:00;
- 12-14 июня – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
С 15 июня 2026 года Центры обслуживания клиентов возобновят работу в прежнем режиме.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику можно с помощью дистанционных сервисов:
- на сайте «Написать обращение»;
- в личном кабинете;
- через мобильное приложение.
Напоминаем, что оплатить счет за электроэнергию необходимо до 15 июня. Удобнее и быстрее это сделать:
- в форме онлайн-оплаты на сайте;
- с помощью мобильного приложения;
- через онлайн-сервисы банков-партнеров.
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