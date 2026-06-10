Доцент ВГУИТ получила 2 млн штрафа за взятки в Воронеже

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Ленинский районный суд вынес приговор доценту кафедры высшей математики и информационных технологий Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Женщину признали виновной в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе суда 9 июня.

Как установило следствие, преподаватель, будучи научным руководителем выпускных квалификационных работ, получала от студентов деньги на банковскую карту. За вознаграждение она:

· предоставляла готовые дипломные работы;

· писала положительные отзывы для допуска к защите;

· выставляла оценки по предмету «Математическое моделирование в научных исследованиях» без фактической проверки знаний.

Суд квалифицировал пять эпизодов получения взятки в значительном размере по ч. 3 ст. 290 УК РФ. В качестве наказания подсудимой назначили штраф в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, женщину на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.