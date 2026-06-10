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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:19

Внедорожник насмерть сбил 69-летнего велосипедиста на воронежской трассе

Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

9 июня в 19:44 в Лискинском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

На автодороге «М-4 "Дон" — Лиски» 34-летний водитель автомобиля «Джили Монжаро», по предварительным данным, совершил наезд на 69-летнего мужчину на велосипеде. Он двигался в попутном направлении.

В результате удара пожилой мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины случившегося.