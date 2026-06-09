В Воронежской области опасность атаки дронов объявили 9 июня вечером

9 июня в 20:03 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в 20:03 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Тем, кто сейчас находится дома, спасатели посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную, кладовую. А тем, кто оказался на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что 8 июня с 18:51 до 19:19 в нашем регионе действовала ракетная опасность. А опасность атаки БпЛА в предыдущий раз продержалась более 22 часов - с 23:15 7 июня до 20:54 8 июня.

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