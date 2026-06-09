18-летняя липчанка забрала деньги у воронежской пенсионерки

Подельница аферистов ездила по разным городам и переводила деньги кураторам за 20-процентное вознаграждение от суммы, которую забирала у потерпевших. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска Острогожского района задержали 18-летнюю жительницу Липецка, выполнявшую роль курьера в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В прошлом месяце лжесотрудники правоохранительных структур убедили 78-летнюю женщину перевести на безопасный счет все сбережения. Ей рекомендовали передать все наличные доверенному лицу. Подельница аферистов созналась, что нашла криминальную работу в сети. Она ездила по разным городам и переводила деньги кураторам за 20-процентное вознаграждение от суммы, которую забирала у потерпевших. Теперь помещенной под домашний арест фигурантке в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ грозит до десяти лет тюрьмы.

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